5 receitas com picanha suína para o sábado

Aprenda a preparar opções saborosas e suculentas para deixar qualquer um com água na boca

Publicado em 5 de abril de 2025 às 12:09

Picanha suína ao molho de laranja Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock

A picanha suína é uma excelente opção para variar o cardápio e experimentar novos sabores. Com preparo prático, ela é altamente saborosa e possui uma textura macia, que confere ao prato mais suculência. No entanto, se você ainda não está satisfeito com tanto sabor, a carne também permite ser preparada com acompanhamentos, o que é perfeito para obter uma refeição completa. >

Por isso, confira, a seguir, 5 receitas com picanha suína para o sábado! >

Picanha suína ao molho de laranja

Ingredientes

1 kg de picanha suína

Suco de 2 laranjas

1 laranja cortada em fatias

100 ml de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

3 ramos de alecrim >

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 2 horas. Após, retire o papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o suco de laranja, o mel e o alecrim e misture. Retire a picanha do forno e regue com a mistura de suco de laranja e mel. Coloque as fatias de laranja e leve ao forno por mais 20 minutos. Sirva em seguida. >

Picanha suína com batata

Ingredientes

1 kg de picanha suína

1/4 de xícara de chá de vinho branco seco

1/4 de xícara de chá de suco de laranja

4 colheres de sopa de suco de limão

3 dentes de alho descascados e amassados

500 g de batata descascada

2 colheres de sopa de mel

Sal, pimenta-do-reino moída, páprica doce e alecrim picado a gosto

Água

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão. Adicione o suco de laranja, o alho, o vinho branco e o alecrim e misture. Após, transfira a picanha e a marinada para um saco plástico, amarre e leve à geladeira por 2 horas. Depois, retire a carne da geladeira, disponha sobre uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. >

Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Retire a picanha do forno e disponha as batatas na assadeira. Com a ajuda de uma colher, regue as batatas com a marinada da carne e o azeite de oliva. Leve ao forno por mais 30 minutos. >

Em seguida, desligue o forno e, com cuidado, transfira a carne e as batatas para um refratário. Reserve. Disponha o caldo da carne em uma panela e adicione o mel. Leve ao fogo médio para cozinhar até reduzir. Desligue o fogo, junte o molho à carne e sirva em seguida. >

Picanha suína com vinho tinto e cebola caramelizada

Ingredientes

1 kg de picanha suína

1 xícara de chá de vinho tinto seco

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de sopa de mostarda dijon

2 cebolas-roxas descascadas e fatiadas

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino, molho de soja , vinho e mostarda dijon. Tampe e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em uma frigideira, coloque as cebolas-roxas e o açúcar mascavo e leve ao fogo médio até caramelizar. Desligue o fogo e reserve. >

Leve uma panela antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha a picanha sobre ela e sele todos os lados até dourar. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira. Junte a marinada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos, regando com o molho. Retire do forno e sirva acompanhado com a cebola caramelizada. >

Picanha suína com alho e suco de limão Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Picanha suína com alho e suco de limão

Ingredientes

1 kg de picanha suína

Suco de 3 limões

6 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de manteiga em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 ramos de alecrim picados >

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a picanha suína e tempere com sal, pimenta-do-reino e metade do suco de limão. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Enquanto isso, em um recipiente, coloque o alho e o restante do suco de limão e misture. Retire a carne da geladeira e passe a mistura sobre a sua superfície. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Após, retire a carne do forno, regue com a manteiga e polvilhe com o alecrim. Leve novamente ao forno até dourar. Sirva em seguida. >

Picanha suína recheada com bacon e queijo coalho

Ingredientes

1 kg de picanha suína

150 g de bacon picado

150 g de queijo coalho cortado em tiras

1 linguiça calabresa picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica defumada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, faça um corte no meio da picanha suína, formando um bolso sem atravessar até o outro lado. Tempere por dentro e por fora com alho, suco de limão, azeite de oliva, páprica defumada, sal e pimenta-do-reino. Após, recheie com o bacon, o queijo coalho e a linguiça calabresa, pressionando bem para acomodar os ingredientes. Feche a abertura com palitos de dente. >