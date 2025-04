comida

5 receitas práticas com berinjela para o almoço

Veja como preparar pratos deliciosos e fáceis com esse vegetal versátil

Portal Edicase

Publicado em 4 de abril de 2025 às 14:09

Lasanha de berinjela Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A berinjela é um ingrediente versátil e saboroso que conquista o paladar com sua textura macia e sabor marcante. Seja assada, grelhada, recheada ou combinada com outros ingredientes, ela se adapta a diferentes preparos, tornando-se protagonista de pratos leves, nutritivos e cheios de personalidade. >

Veja, a seguir, 5 receitas práticas com berinjela para o almoço! >

Lasanha de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortada em fatias finas no sentido do comprimento

300 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de molho de tomate

200 g de queijo muçarela fatiado

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Folhas de manjericão para decorar >

Modo de preparo

Grelhe os dois lados das fatias de berinjela em uma frigideira com um fio de azeite, em fogo baixo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma frigideira, adicione mais azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até secar a água. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. >

Em um refratário, comece a montagem da lasanha com uma camada de molho de carne. Coloque uma camada de berinjela por cima. Adicione queijo muçarela e um pouco de molho novamente. Repita as camadas até terminar os ingredientes. Finalize com uma camada de berinjela e queijo muçarela. Coloque algumas folhas de manjericão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida. >

Risoto de berinjela e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz arbóreo

1 berinjela cortada em cubos

2 tomates maduros picados

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

4 xícaras de chá de caldo de legumes quente

50 g de queijo parmesão ralado

2 colheres de sopa de manteiga

Folhas de manjericão, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em fogo baixo, aqueça uma frigideira grande com um fio de azeite. Refogue a berinjela até dourar levemente. Tempere com sal e reserve. Em outra panela, aqueça 1 colher de sopa de manteiga e um fio de azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Acrescente o arroz e refogue até os grãos ficarem levemente translúcidos. Adicione o vinho branco seco e mexa até evaporar o álcool. >

Comece a adicionar o caldo de legumes quente ao arroz aos poucos, uma concha por vez, mexendo constantemente. Quando o líquido começar a secar, adicione mais caldo. Repita o processo até o arroz ficar al dente . Quando o arroz estiver quase no ponto, adicione a berinjela grelhada e o tomate picado. Cozinhe por mais 3 minutos. Desligue o fogo, acrescente o restante da manteiga e o queijo parmesão. Misture bem até ficar cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Decore com as folhas de manjericão e sirva em seguida. >

Torta de berinjela e queijo

Ingredientes

Massa >

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 colheres de sopa de manteiga gelada

1 ovo

1/2 xícara de chá de água gelada

1 pitada de sal >

Recheio >

2 berinjelas cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

200 g de queijo muçarela ralado

100 g de queijo parmesão ralado

2 tomates picados

3 ovos

1/2 xícara de chá de creme de leite

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Massa >

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, a manteiga e o sal até formar uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada aos poucos, amassando até obter uma massa homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 20 minutos. >

Recheio >

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Acrescente os cubos de berinjela e cozinhe até ficarem macios. Adicione os tomates e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. >

Montagem >

Abra a massa com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma de torta. Fure o fundo com um garfo e leve a massa ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire do forno e espalhe a mistura de berinjela e tomate sobre a massa. Em uma tigela, bata os ovos com o creme de leite e adicione metade do queijo muçarela. Misture até ficar homogêneo. Despeje essa mistura sobre o recheio na forma. Polvilhe o restante da muçarela e o parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida. >

Berinjela recheada com quinoa Crédito: Imagem: Elena Veselova | Shutterstock

Berinjela recheada com quinoa

Ingredientes

2 berinjelas

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde para decorar >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até ferver. Adicione a quinoa e o sal e cozinhe por 15 minutos ou até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, aqueça um fio de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho. Adicione a quinoa, tempere com sal e a pimenta-do-reino e mexa por 1 minuto. Reserve. >

Corte as berinjelas ao meio, no sentido do comprimento. Com uma faca, retire o miolo, deixando uma borda de aproximadamente 1 cm. Recheie as cavidades das berinjelas com a mistura de quinoa. Coloque as berinjelas em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 minutos. Decore com o cheiro-verde e sirva em seguida. >

Berinjela à milanesa

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em rodelas

2 ovos

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de rosca

50 g de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para pincelar

Água >

Modo de preparo

Coloque as fatias de berinjela em uma tigela com água e uma pitada de sal por 20 minutos para retirar o amargor. Enxágue bem e seque com papel-toalha. Em um prato fundo, bata os ovos com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Em outro prato, misture a farinha de rosca, o parmesão e o orégano. Coloque a farinha de trigo em um terceiro prato. >