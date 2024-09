CULINÁRIA

5 receitas práticas para aproveitar as sobras do churrasco

Aprenda a preparar prato deliciosos com o restante das carnes para evitar o desperdício

Publicado em 16 de setembro de 2024 às 12:00

O final de semana passou e você está sem ideias do que fazer com os alimentos do churrasco? Uma ótima dica é reaproveitá-los. Com um toque de criatividade, é possível transformar as carnes que sobraram em pratos deliciosos, garantindo uma refeição irresistível e evitando o desperdício. A seguir, confira 5 receitas práticas para para aproveitar as sobras do churrasco!

Arroz carreteiro

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz

1 cebola descascada e picada

6 dentes de alho descascados e amassados

1 tomate sem sementes e picado

600 g de sobras de churrasco (linguiça, carne e frango)

2 colheres de sopa de óleo

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as carnes e o tomate e refogue por mais 5 minutos. Acrescente o arroz e misture. Cubra com água, coloque sal e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pimenta-dedo-de-moça.

Salada com músculo desfiado

Ingredientes

600 g de músculo

2 cebolas descascadas e fatiadas

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de salsinha picada

1 pimentão verde sem sementes e picado

1/4 xícara de chá de azeite

1/4 xícara de chá de vinagre

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sobras de músculo e desfie. Tempere com sal, vinagre e azeite e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa para incorporar. Cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.

Sanduíche de churrasco

Ingredientes

1 tomate sem sementes e fatiado

2 fatias de pão de hambúrguer

2 pedaços de carne de churrasco

2 folha de alface higienizadas

1 fatia de queijo

Maionese a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, passe a maionese nas fatias de pão. Reserve. Em uma frigideira, coloque os pedaços de carne e, sobre eles, o queijo. Leve ao fogo médio até o queijo derreter. Depois, disponha a carne sobre uma das fatias de pão e cubra com as folhas de alface e o tomate. Finalize com a outra fatia de pão e sirva em seguida.

Croquete de carne assada (Imagem: Liv Gaunt | Shutterstock) Crédito:

Croquete de carne assada

Ingredientes

1 kg de carne assada cortada em pedaços

2 ovos batidos

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, salsinha picada e farinha de trigo a gosto

Farinha de rosca para empanar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a carne e triture bem. Adicione o sal, salsinha, a cebola e o alho e mexa para incorporar. Acrescente a farinha de trigo e um ovo e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com o restante massa e passe no ovo reservado. Empane na farinha de rosca e frite no óleo quente até dourar. Sirva em seguida.

Ragu

Ingredientes

400 g de sobras de churrasco picadas

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 xícara de chá de polpa de tomate

1 cenoura descascada e picada

1 colher de chá de pimenta-dedo-de-moça

4 colheres de sopa de vinho tinto seco

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo