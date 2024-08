CULINÁRIA

5 receitas rápidas e saudáveis para o lanche da tarde

Muffin de cacau com linhaça e banana

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes líquidos e misture. Aos poucos, adicione o açúcar e as sementes de linhaça e mexa para incorporar. Com a ajuda de uma peneira, peneire o cacau e a farinha de arroz sobre a mistura e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e a banana e misture. Após, coloque a massa em forminhas de silicone, cobrindo até a metade, e leve ao forno preaquecido em temperatura média até os bolinhos crescerem. Sirva em seguida.

Fritada vegana de grão-de-bico com açafrão

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico, o leite de soja, o sal, o açafrão e o orégano e bata até obter uma consistência homogênea. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha os tomates-cerejas e a cebola e cubra com a massa. Espalhe bem e cozinhe por 3 minutos. Vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Torta de carne moída com pão de forma

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Junte o tomate, a cebolinha e o sal e refogue por mais 4 minutos. Desligue o fogo e reserve. Unte um refratário de tamanho médio com azeite e disponha metade das fatias de pão sobre ele. Cubra com a carne moída e finalize com mais uma camada de pão. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura sobre a torta e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Biscoitos de baunilha

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água, e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha sobre uma assadeira untada com óleo de coco e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.