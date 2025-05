comida

5 receitas saudáveis e práticas com abobrinha para o almoço

Aprenda a preparar pratos fáceis e deliciosos com esse vegetal

Portal Edicase

Publicado em 28 de maio de 2025 às 13:09

Abobrinha grelhada com queijo feta Crédito: Imagem: Julie208 | Shutterstock

Leve, saborosa e prática, a abobrinha é uma excelente opção para quem busca nutrição aliada à facilidade no preparo. Rica em fibras, com baixo teor calórico e alto índice de água, ela é uma aliada poderosa para manter uma alimentação equilibrada — além de combinar com pratos quentes ou frios, simples ou sofisticados. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas saudáveis e fáceis com abobrinha para transformar o seu almoço. Confira! >

Abobrinha grelhada com queijo feta e ervas

Ingredientes

2 abobrinhas cortadas em rodelas grossas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de folhas de salsinha

1 colher de sopa de ramos de endro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as abobrinhas e tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite de oliva. Leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha as rodelas de abobrinha na frigideira e grelhe-as por 3 minutos de cada lado. Desligue o fogo, transfira as rodelas de abobrinha para um prato e salpique com o queijo feta. Finalize com a salsinha e o endro. Sirva em seguida. >

Espaguete de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio >

Modo de preparo

Em água corrente, lave as abobrinhas e, com um cortador de vegetais, corte-as em formato de espaguete. Seque com papel-toalha para tirar o excesso de água e reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o espaguete de abobrinha e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Junte os tomates-cereja e misture. Sirva em seguida. >

Salada de abobrinha com beterraba e batata

Ingredientes

2 beterrabas descascadas, cozidas e cortadas em cubos

2 batatas descascadas, cozidas e cortadas em cubos

1 abobrinha descascada e cortada em rodelas finas

1 cebola roxa descascada e fatiada

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada a gosto >

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as beterrabas, a batata, a abobrinha e a cebola roxa e misture. Reserve. Em um recipiente, coloque o azeite de oliva, o vinagre balsâmico, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa para incorporar. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. >

Abobrinha recheada com quinoa Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Abobrinha recheada com quinoa

Ingredientes

2 abobrinhas

1/2 xícara de chá de quinoa lavada e escorrida

1 xícara de chá de água

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/4 xícara de chá de cogumelos shitake picados

Sal, pimenta-do-reino moída, endro picado e azeite de oliva a gosto >

Modo de preparo

Em água corrente, lave as abobrinhas e, com a ajuda de uma faca, corte-as no sentido do comprimento. Retire o miolo com uma colher, formando “barquinhas” e reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a quinoa, cubra com água e cozinhe até secar e os grãos ficarem macios. Junte os cogumelos e tempere com sal, pimenta-do-reino e endro. Desligue o fogo e recheie as abobrinhas com a mistura. Disponha-as em uma assadeira e regue com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida. >

Omelete com abobrinha

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

2 ovos

1 abobrinha descascada e ralada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar >

Modo de preparo