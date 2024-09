NUTRIÇÃO

6 receitas com quinoa para ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar pratos saudáveis e nutritivos com esse grão

Arroz com quinoa

A quinoa é um alimento versátil e uma ótima opção para quem deseja ter uma alimentação completa. Rica em fibras, vitaminas e proteínas, ela favorece o emagrecimento e oferece inúmeros benefícios para o corpo. Além disso, ajuda a manter a saciedade e configura uma excelente fonte de gorduras boas, como ômega 3 e 6. A seguir, confira 6 receitas com quinoa para ajudar a emagrecer de maneira saudável e saborosa.

Arroz com quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

1/2 xícara de chá de quinoa preta

3 xícaras de chá de água

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 cebola descascada e picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e a quinoa, tempere com sal e pimenta-do-reino e mexa por 2 minutos. Junte a água e cozinhe até secar completamente. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Quinoa com abóbora e abobrinha

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

200 g de abóbora cabotiá descascada e picada

1 abobrinha descascada e picada

1 cebola descascada e picada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente, escorra a água e reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a abóbora e a abobrinha e refogue por 4 minutos, mexendo sempre. Acrescente a quinoa, o sal, a pimenta-do-reino e a água e cozinhe até os grãos de quinoa ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Pão de quinoa

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida

3 ovos

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/3 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sobremesa de psyllium

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a quinoa, o azeite, a água e os ovos e bata por 1 minuto. Adicione o amido de milho, a farinha de aveia, o sal e o psyllium e bata até obter uma consistência homogênea. Após, junte o fermento químico e bata para misturar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de aveia, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Quinoa com tomate-cereja e azeitonas

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas

1/2 pepino fatiado fino

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

2 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Hortelã fresca para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, a quinoa em 2 xícaras de chá de água com uma pitada de sal por 15 minutos. Reserve. Depois, em uma tigela grande, misture os tomates, as azeitonas e o pepino. Adicione a quinoa cozida e tempere com o suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem, finalize com hortelã fresca e sirva.

Hambúrguer de quinoa com espinafre

Hambúrguer de quinoa com espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de farinha de aveia

Folhas de 1 maço de espinafre

1 cebola descascada e picada

1 ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente e escorra a água. Disponha a quinoa em uma panela, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos. Após, desligue o fogo e escorra a água. Coloque em um recipiente e espere a quinoa esfriar. Adicione a farinha de aveia, a cebola, o ovo e as folhas de espinafre e mexa bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino e modele os hambúrgueres. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os hambúrgueres e grelhe. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com abacate e grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa lavada e escorrida

1 abacate cortado em cubos

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 pepino fatiado

1/2 cebola-roxa fatiada

Suco de 1 limão

2 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída e coentro fresco picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, a quinoa em 2 xícaras de chá de água com uma pitada de sal, por aproximadamente 15 minutos, até que a água seja absorvida e os grãos fiquem macios. Em seguida deixe esfriar.