6 receitas de sobremesas veganas sem glúten

Veja como preparar opções deliciosas para saciar a vontade de comer doce

Portal Edicase

Publicado em 4 de março de 2025 às 19:30

Panna cotta de café Crédito: Imagem: Aksana Ban | Shutterstock

É totalmente possível preparar sobremesas deliciosas sem ingredientes de origem animal e sem glúten, garantindo sabor e textura incríveis. Com o uso de farinhas alternativas e substitutos naturais para ovos e laticínios, é possível criar doces inclusivos. Frutas, oleaginosas e leites vegetais são grandes aliados na confeitaria vegana e sem glúten, trazendo cremosidade e doçura às receitas. >

A seguir, veja 6 receitas de sobremesas veganas sem glúten! >

Panna cotta de café

Ingredientes

1/2 colher de chá de ágar-ágar em pó

1 xícara de chá de leite de soja

1 xícara de chá de leite de coco

1 xícara de chá de melado de cana

1/2 colher de chá de essência de baunilha

2 colheres de chá de café coado

20 g de chocolate vegano e sem glúten derretido

Café em grão para decorar >

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite de soja, o leite de coco, o melado, o ágar-ágar, a essência de baunilha e o café e misture bem. Leve ao fogo médio até levantar fervura, mexendo sempre. Desligue o fogo, distribua a mistura em taças e leve à geladeira até ficar firme. Após, retire da geladeira, desenforme com cuidado e decore com o chocolate derretido e os grãos de café. Sirva em seguida. >

Musse de pitaya

Ingredientes

Polpa de 1 pitaya rosa

3 colheres de sopa decastanha-de-caju picada

120 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de óleo de coco

Essência de baunilha e açúcar a gosto >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o óleo de coco e bata para incorporar. Após, distribua a musse em taças e leve à geladeira por 35 minutos. Sirva em seguida. >

Biscoitos de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de pasta de amendoim

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara de chá de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio >

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim, o açúcar mascavo, o leite de coco e a essência de baunilha. Mexa bem até que tudo esteja bem incorporado. Adicione a farinha de arroz e o bicarbonato de sódio e misture até ficar homogêneo. Se a massa estiver muito pegajosa, você pode adicionar um pouco mais de farinha de arroz até que fique no ponto de modelar. >

Modele pequenas bolinhas de massa e coloque em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Achate-as levemente com um garfo para formar a textura característica dos biscoitos de amendoim. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10-12 minutos ou até que fiquem ligeiramente dourados nas bordas. Deixe esfriar um pouco e sirva em seguida. >

Bolo de coco Crédito: Imagem: Estudio Originar | Shutterstock

Bolo de coco

Ingredientes

Massa >

2 xícaras de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1/2 xícara de chá de açúcar

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de leite de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

Farinha de arroz para enfarinhar

Óleo de coco para untar >

Calda >

4 colheres de sopa de leite de coco

2 colheres de sopa de coco ralado

2 colheres de sopa de açúcar

Coco ralado para polvilhar >

Modo de preparo

Massa >

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e misture bem. Adicione o óleo de coco e o leite de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento e misture para incorporar. Unte uma assadeira com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve. >

Calda >

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da calda e mexa até obter uma consistência homogênea. Despeje a calda sobre o bolo, polvilhe com o coco ralado e sirva em seguida. >

Trufa de damasco com coco

Ingredientes

1 xícara de chá de damasco seco

1 xícara de chá de coco ralado

30 g de farinha de soja

1/4 de xícara de chá de água

Óleo de coco para untar

Coco ralado para polvilhar >

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa lisa e firme. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha um recipiente untado com óleo de coco. Leve à geladeira por 20 minutos. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida. >

Brownie de batata-doce e cacau

Ingredientes

300 g de batata-doce cozida e amassada

3 colheres de sopa de cacau em pó

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/4 de xícara chá de óleo de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1/4 de colher de chá de sal

100 ml de leite de coco

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

1/4 de xícara de chá de nozes picadas >

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a batata-doce com o açúcar mascavo, o óleo de coco, a essência de baunilha, o cacau em pó e o sal. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Acrescente a farinha de arroz, o bicarbonato e o leite de coco e mexa até obter uma massa homogênea. Adicione as nozes e mexa novamente. >