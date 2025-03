comida

7 receitas sem glúten para incluir na dieta

Aprenda a preparar opções práticas e saudáveis para inserir no dia a dia

Publicado em 28 de março de 2025 às 19:07

Salmão assado

É possível preparar deliciosas receitas sem glúten para incluir na dieta, garantindo sabor e variedade nas refeições. A exclusão do glúten, uma proteína presente no trigo, centeio e cevada, é essencial para pessoas com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten. Contudo, a criatividade na cozinha e o uso de ingredientes naturais são grandes aliados para manter a alimentação nutritiva e saborosa. >

A seguir, confira 7 receitas sem glúten para incluir na dieta! >

Salmão assado

Ingredientes

4 filés de salmão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de ervas frescas picadas (salsinha, coentro, manjericão)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão >

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite de oliva, as ervas frescas, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Coloque os filés de salmão em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Espalhe a mistura de ervas sobre o salmão, cobrindo bem. Leve ao forno preaquecido em 200 °C por aproximadamente 15 minutos, ou até que o salmão esteja cozido. Sirva em seguida. >

Wrap de alface com frango e avocado

Ingredientes

2 peitos de frango grelhados e cortados em fatias

4 folhas grandes de alface

1 avocado maduro fatiado

1 tomate cortado em fatias

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Coloque uma folha de alface em uma superfície plana. Adicione algumas fatias de frango, avocado e tomate. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Enrole a folha de alface como um wrap, prendendo as pontas conforme necessário. Repita o processo com as folhas e os ingredientes restantes. Corte os wraps ao meio e sirva. >

Bolinho de cenoura com curry

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 ovo

1 cebola picada

1 colher de chá degengibre em pó

1 colher de chá de curry

1 colher de chá de sementes de chia

1 colher de chá de salsinha picada

1/2 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em um recipiente, bata o ovo e acrescente os demais ingredientes, exceto a farinha de arroz, e misture bem. Depois, adicione a farinha de arroz e misture até obter uma consistência homogênea . Com duas colheres, modele bolinhos e coloque-os em uma forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno médio preaquecido por 35 minutos. Sirva em seguida. >

Musse de chocolate

Musse de chocolate

Ingredientes

200 g de chocolate meio amargo e sem glúten picado

400 ml de leite de coco sem glúten, refrigerado por pelo menos 4 horas

1 colher de chá de extrato de baunilha

Morangos frescos a gosto >

Modo de preparo

Em banho-maria, derreta o chocolate meio amargo até ficar completamente liso e deixe esfriar um pouco. Pegue o leite de coco refrigerado e retire apenas a parte sólida, deixando o líquido separado. Em uma tigela, bata o leite de coco com uma batedeira elétrica até obter um creme espesso. Adicione o chocolate derretido e o extrato de baunilha ao leite de coco batido. Misture até ficar homogêneo. Coloque em uma travessa e leve à geladeira por aproximadamente 2 horas. Coloque os morangos por cima e sirva gelado. >

Espetinho de carne com legumes

Ingredientes

500 g de carne bovina cortada em cubos

1 pimentão vermelho cortado em pedaços

1 cebola-roxa cortada em pedaços

1 abobrinha cortada em rodelas grossas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Palitos de espetinho >

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a carne com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Monte os espetinhos, intercalando pedaços de carne, pimentão, cebola-roxa e abobrinha nos palitos de espetinho. Coloque os espetinhos em uma grelha preaquecida por aproximadamente 15 minutos, virando ocasionalmente, até que a carne esteja cozida e os legumes macios e levemente dourados. Retire os espetinhos da grelha e deixe descansar por alguns minutos antes de servir. >

Salada de atum com abacate

Salada de atum com abacate

Ingredientes

360 g de atum sólido ao natural escorrido

1 abacate picado

10 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão-siciliano

Azeite, sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o abacate, os tomates-cereja, o atum, a salsinha e a cebola-roxa. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente. Leve à geladeira por 20 minutos e sirva em seguida. >

Hambúrguer de abobrinha

Ingredientes

2 abobrinhas raladas

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto >

Modo de preparo

Coloque as abobrinhas raladas em um pano de prato limpo ou toalha de papel e pressione para remover o excesso de água. Isso ajuda a evitar que os hambúrgueres fiquem moles. Em uma tigela, coloque as abobrinhas secas, o ovo, a farinha de arroz, o alho picado, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa homogênea. >