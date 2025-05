comida

Dia do hambúrguer: 7 receitas práticas para fazer em casa

Aprenda a preparar opções que exploram diferentes combinações de ingredientes e temperos

O Dia do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio, celebra um dos pratos mais populares do mundo. A data homenageia o hambúrguer em suas diversas formas e variações, destacando sua popularidade e presença em diferentes culturas. Uma das principais razões para tanto apreço é a versatilidade do preparo. O hambúrguer pode ser feito com carne bovina, frango, peixe ou, ainda, com ingredientes vegetarianos — como legumes, grãos e cogumelos —, adaptando-se facilmente aos diferentes gostos e preferências. >