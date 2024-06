POLÊMICA

'Comunista' e 'traficante': filho de Gonzaguinha revela detalhes da convivência com o pai

Daniel contou que o fato de seu pai se posicionar politicamente em canções e entrevistas fazia com que os pais de seus amigos impusessem restrições nas amizades. "Amigos meus da Tijuca (na zona norte do Rio) não podiam falar comigo porque meu pai era comunista", disse.

Ao citar as escolhas musicais de Gonzaguinha, que foram para um lado oposto do gênero e temas abordados por Gonzagão, Daniel disse que o fato de ter nascido no Morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, foi determinante para seu pai.