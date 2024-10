LOUVORZÃO

Conheça a banda de pagode gospel que faz sucesso nas redes e acumula 1 milhão de seguidores

Grupo Restaura tem mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify

Assim como o pop, orock e o funk, a música gospel tem características próprias. Com letras voltadas para a adoração e fé, o gênero no Brasil geralmente bebe de fontes das congregações cristãs norte-americanas, com direito a piano, guitarra, bateria e até mesmo corais. A tendência de trazer o que é de fora pode ser vista até em sucessos aqui no Brasil, que na verdade são traduções de louvores dos Estados Unidos, a exemplo de “Bondade de Deus” [em inglês, “Goodness of God”], “Oceanos” [Oceans, da famosa Hillsong Worship] e “Renova-me” [“Renew me”, na versão original].

Mas, se a tradição é a influência do blues e do jazz, o grupo Restaura tratou de trazer mais brasilidade e modernidade para os púlpitos das igrejas. A banda transforma sucessos gospel em pagode! É só testar, com o som desativado. Você vê homens formando um roda e com um pandeiro, cavaquinho, entre outros instrumentos em mãos. Logo, diz, é pagode. Aí, ao ativar o som, você ouve as letras de Diante do Trono, Gabriela Rocha ou Ana Nóbrega. A inovação pode causar estranheza, o amor à primeira vista.

Amando ou odiando, o pagode gospel é sucesso. O grupo, que teve origem em uma igreja de Santa Catarina, acumula 1,2 milhões de seguidores, mais de 201 mil ouvintes mensais no Spotify e 2 milhões de reproduções em uma só música na plataforma. Salvador, inclusive, está no top 5 das cidades que mais ouvem a banda. A capital baiana tem 7 mil ouvintes mensais.

“Barreiras e preconceitos foram sendo quebradas, afinal, pagode gospel!? Sim, enfrentamos barreiras no meio do evangelho por se tratar de estilo musical diferente, mas nós seguimos avançando e inovando no cenário da música gospel”, diz a descrição da banda.

Apresentações acontecem em formato de roda de pagode

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, o vocalista Juliano Bitencourt explicou que o objetivo do ministério é pregar o evangelho. Os principais sucessos do Restaura são “Preciso de Ti”, na versão pagode do Diante do Trono, “Me atraiu” e “Bondade de Deus”, mas os integrantes também compõem canções autorais.

Quem completa o time é Ramon Limas, no Surdo e no back-vocal. A dupla costuma chamar “irmãos”, como se chamam na igreja, para colaborações. Juntos, eles foram uma roda, como acontece com as banda seculares, para se apresentar.

“A gente toca em igreja, casamento, aniversário, eventos [...] onde chamar para estar ministrando a gente vamos tentar levar o pagode de roda. Isso deixa o público mais próximo da gente, eles querem ter contato com o cantor e o palco deixa tudo muito restrito. Colocamos a roda, com palco 360°, desde o começo porque é um projeto evangelístico”, conta o líder do grupo.