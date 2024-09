MÚSICA E LOUVOR

Cantora gospel Maria Marçal grava DVD em Salvador na próxima sexta (13)

Jovem fará apresentação no Parque de Exposições

Da Redação

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 11:14

Maria Marçal Crédito: Redes sociais

Famosa nas redes sociais, com quase 5 milhões de seguidores no Instagram com apenas 15 anos, a cantora gospel Maria Marçal escolheu Salvador para gravar o seu novo projeto audiovisual, intitulado “Cura”.

A adolescente fará seu DVD no dia 13 de setembro, no Parque de Exposições. Com mais de 1 bilhão de streams, a jovem artista entrará no palco por volta das 21h e, para participar, basta levar 1kg de alimento junto com o ingresso gratuito disponibilizado no site www.ingresse.com.

Com aparições na Billboard Hot 100 brasileira com os singles “Deixa” e “Deserto”, Maria trará para Salvador canções inéditas e outras surpresas. Os fãs já receberam os primeiros spoilers do novo álbum nas redes sociais da artista.

Natural de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, Maria iniciou sua carreira oficialmente no ano de 2022, se tornando um fenômeno no mundo da música gospel, sendo cantora, compositora e multi-instrumentista.