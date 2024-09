LOUVORZÃO

Eli Soares, MC Juninho e mais: confira atrações de show gospel em Periperi

Diversos nomes do cenário gospel se reúnem no próximo sábado (21) para se apresentar em um evento em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. O “Mergulhados na Praça” acontece na Praça da Revolução e tem entrada gratuita.