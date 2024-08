CANTA BAHIA

Segundo foragido da Justiça é preso durante evento gospel em Camaçari

Um segundo foragido da Justiça foi preso na noite do sábado (24), no evento gospel Canta Bahia, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), reconhecido com ajuda do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP).