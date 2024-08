BAHIA

Traficante é preso durante festival de música gospel em Camaçari

Segundo a pasta, ele responde por tráfico de drogas. O homem decidiu ir ao festival de música gospel e, quando chegou, um alerta foi emitido pela Plataforma de Observação Elevada (POE) da SSP, instalada no portão de acesso.

A equipe do Centro Integrado de Comunicações acionou patrulhas do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM/ Camaçari), que efetuaram a prisão do homem. Ele foi apresentado na Delegacia de Camaçari, onde a ordem judicial foi cumprida.