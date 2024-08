SUSTO

Cantora Gospel Isadora Pompeo atualiza estado de saúde após desmaiar durante show

Isadora Pompeo, famosa pela música Bênçãos Que Não Têm Fim, informou, por meio do seu perfil no Instagram, o seu estado de saúde após desmaiar no palco em sua apresentação na 35ª Exposição Agropecuária de Palmeiras de Goiás. A cantora gospel agradeceu as mensagens de apoio dos fãs e afirmou ter tido um "episódio de estafa".