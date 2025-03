É NO BRASIL

Conheça a Capital Mundial do Livro em 2025 escolhida pela Unesco

Cidade sediará diversos eventos a partir de 23 de abril

Tharsila Prates

Publicado em 26 de março de 2025 às 21:56

Jovem seleciona livros em estande da Bienal Crédito: Divulgação Rafael Catarcione / Prefeitura do Rio

É a primeira vez que uma cidade de língua portuguesa ostenta o título da Unesco de Capital Mundial do Livro. A partir de 23 de abril deste ano, uma capital brasileira sediará diversas ações, entre elas a Bienal do Livro. A escolhida foi o Rio de Janeiro, terra de Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Cecília Meireles, Ana Maria Machado, Chico Buarque...>

Além de ser berço de autores de prestígio, o Rio é sede de importantes instituições, como a Biblioteca Nacional, o Real Gabinete Português de Leitura, a Academia Brasileira de Letras, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), e eventos, como a Bienal do Livro, que este ano acontece em junho, e a Festa Literária das Periferias (Flup).>

Na ocasião do anúncio, a Unesco e o Comitê Consultivo da Capital Mundial do Livro reconheceram o fato de o Rio de Janeiro demonstrar a importância de seu patrimônio literário, juntamente com uma visão definida e um plano de ação para promover a literatura, a sustentabilidade do mercado editorial e a leitura entre os jovens, aproveitando as tecnologias digitais.>

Entre as ações deste 2025 especial estão a modernização e a requalificação da rede municipal de bibliotecas e salas de leitura; a expansão da Bienal, que sediará o Primeiro Congresso de Literatura Latino-Americano; a intervenção literária urbana Book Parade, inspirada na bem-sucedida Cow Parade, em que artistas renomados serão convidados a criar instalações usando livros como elemento central e fonte de inspiração.>

Haverá ainda uma edição da Noite dos Livros, inserida no festival Paixão de Ler e inspirada no projeto anual de Madri, além de debates, cursos, lançamentos, distribuição de livros, eventos em bibliotecas e livrarias.>