LUTO

Conheça a trajetória de Park Bo-ram, cantora de k-pop que morreu aos 30 anos

"Park Bo-ram morreu repentinamente na noite de 11 de abril. Todos os artistas e executivos da Xanadu Entertainment estão profundamente em luto por ela, com grande tristeza. O funeral será realizado após consulta à família enlutada… A causa da morte está sendo investigada pela polícia", declarou a empresa em comunicado à imprensa local. A agência solicitou que o público e a mídia não especulem sobre a causa de sua morte. A polícia solicitou uma autópsia do corpo, que será realizada no sábado.

A imprensa sul-coreana tem duas versões para os fatos. De acordo com o The Korea Times, a cantora estava bebendo com amigos em um bar em Namyangju, localizado na província sul-coreana de Gyeonggi. Às 21h55, ela foi encontrada inconsciente no banheiro e levada para um hospital. A morte de Park Bo-ram foi confirmada às 23h17. Já segundo outro jornal sul-coreano, Korea JoongAng Daily, Park Bo-ram estava bebendo com duas pessoas na residência de um amigo, quando foi encontrada inconsciente no banheiro, caída sobre uma penteadeira O tabloide alega, ainda, que a cantora estava tendo um ataque cardíaco quando a emergência chegou ao local, e que tentaram reanimá-la no caminho até o hospital.