COREIA DO SUL

Estrela do K-pop é encontrada morta na casa de amigo

A agência de Park Boram emitiu uma nota confirmando o falecimento da artista. “Park Boram nos deixou repentinamente no final da noite de 11 de abril. Nossos corações estão profundamente perturbados ao entregarmos esta notícia repentina aos fãs. Um velório e um funeral serão agendados após uma discussão com a família da cantora”, disse.

A estrela do K-Pop preparava um retorno para celebrar os 10 anos de carreira. Ela começou a carreira aos 17 anos, com sua participação de sucesso na competição musical Super Star K2, quando ficou na oitava colocação, e emplacou o segundo lugar das paradas musicais como lançamento de seu primeiro single, ‘Beautiful’, com o rapper Zico, na Coreia do Sul.