53 DIAS

Faustão deve deixar hospital no sábado (13), diz colunista

O apresentador Fausto Silva receberá alta hospitalar neste sábado (13). A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Faustão está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Fausto deu entrada no Albert Einstein em fevereiro, após agravamento do seu quadro renal. Ele foi chamado à unidade após o hospital ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado".

Ele foi submetido ao transplante no dia 26 de fevereiro e deixou a UTI no dia seguinte. Desde então, ele segue internado e, no dia 15 de março, fez uma embolização após atraso na recuperação do órgão recebido. O método é uma terapia em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático.