TRANSPLANTE

Filho diz que Faustão está 'esperançoso' após cirurgia para rim funcionar

João Guilherme Silva, 20 anos, filho de Faustão, falou do procedimento de embolização para fazer o rim funcionar que o apresentador se submeteu nesta quinta-feira (15).

"Ele está bem clinicamente, no quarto ainda no hospital, mas está bem e feliz, esperançoso que vai dar tudo certo. Está no momento de entender quanto falta para o rim começar a funcionar. Ele fez o procedimento e deu tudo certo. Acaba que tem que ter paciência", explicou em entrevista à revista Quem.