Conheça Anna Telles, baiana que ficou milionária vendendo produtos de cabelo

Empresária comanda hoje um império de cosméticos

Publicado em 4 de agosto de 2024 às 15:25

A empresária baiana Anna Telles, 34 anos, comanda hoje um império de cosméticos, mas a sua trajetória até o sucesso foi de muita luta. Ela chegou a morar na rua e de favor no Pelourinho, quando era adolescente, para fugir de uma situação de violência em casa.

Anna ainda foi abusada pelo padrasto aos 15 anos e foi rejeitada pela mãe em seguida. Então, Anna decidiu sair de casa.

Mais nova, ela aprendeu a fazer tranças com uma vizinha, iniciando a jornada com os cuidados estéticos. “Aprendi a fazer tranças com a vizinha porque minha mãe usava química no meu cabelo, e isso me causava muitos problemas. A partir daí, comecei a ajudar a vizinha como uma troca de favores: eu a ajudava e ela arrumava meu cabelo sem custos. Foi assim que comecei a desenvolver minhas habilidades”, conta.

Ao sair de casa, ela resolveu usar a habilidade para ganhar dinheiro para sobreviver. “Tudo que eu queria era não me envolver com drogas e prostituição”, relata a empresária. Para isso, oferecia serviço à domicílio em troca de comida, roupa ou um lugar para dormir.

Nesse período, Anna conheceu o atual marido, que a incentivou a transformar o ofício das tranças em um negócio rentável. “Quando conheci meu esposo, ele me mostrou que as tranças que eu fazia eram um negócio. A partir daí, comecei a ensinar as meninas da minha comunidade, que, assim como eu, não tinham oportunidades. Comecei a divulgar no Facebook e várias pessoas de todo o Brasil começaram a aparecer”, relembra Anna.

A baiana chegou a fazer uma sociedade para alavancar a empresa, mas acabou tendo um prejuízo de R$ 40 mil. “No início, fiz uma sociedade com um homem branco. Eu pensava: já que ele estudou, vai fazer meu negócio ser melhor. Fiz isso porque acreditei que o conhecimento dele era suficiente. Eu estudei até a 8ª série, então eu achava que o que eu fazia não era suficiente”.

Depois de quitar as dívidas, Anna percebeu que poderia seguir para outro caminho e começou a investir em produtos para cabelos crespos e cacheados. “Eu via que no mercado não tinha produto para o meu tipo de cabelo. Eu tinha que fazer várias misturas caseiras para conseguir dar um resultado. Foi a partir daí que vi a necessidade das minhas clientes terem um produto para cuidar dos seus cabelos”, conta.

Com um empréstimo pessoal, ela conseguiu iniciar a linha de produtos e, em seguida, abrir um ponto físico em Salvador. Mas foi durante a pandemia que veio a grande virada: ela migrou para o e-commerce. “Na época, o que fez muita diferença foi migrar a loja física para o on-line. Eu tinha uma loja no shopping, nos desfizemos dela e transformamos no e-commerce. Deixamos de vender somente para nossa cidade e passamos a vender para todo o Brasil”, conta.

Em 2022, Anna faturou R$ 3,5 milhões. No ano seguinte, o faturamento foi de R$ 4.827.183,81 e, até a metade de 2024, a empresa já havia arrecadado R$ 2.538.842,06. Agora, ela quer expandir a marca. “Penso na minha aposentadoria daqui a cinco anos. Para a minha empresa, temos uma meta de que nesse prazo, queremos alcançar 149 milhões de pessoas crespas e cacheadas no Brasil e no mundo”, diz. A marca de cosméticos que leva seu nome já chegou aos Estados Unidos e Europa e está entre as 15 maiores do Brasil.