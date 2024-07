FIOS

Veja os riscos de clarear os cabelos usando limão

Os cabelos claros ou com mechas claras são tendências que nunca saem de moda. Para isso, normalmente, são utilizados métodos como luzes, reflexos ou balaiagem, realizados por profissionais qualificados. No entanto, recentemente um truque caseiro tem viralizado nas mídias sociais: passar limão nos fios para clareá-los.

Segundo a Dra. Vivian Simões Pires, dermatologista da Clínica Dominique e especialista em cuidados com a pele e cabelos, a ideia de usar limão no cabelo para clarear é um grande mito. “Naturalmente, ao passar limão nos fios e se expor ao sol, haverá uma leve tendência a clarear, mas o ácido cítrico do limão não é suficiente para obter os resultados que muitas pessoas desejam. Além disso, essa exposição pode causar alergias e queimaduras que, além de machucar, podem causar manchas na pele”, alerta a médica.

Riscos de clarear os cabelos com limão

No caso do limão, a furocumarina se concentra no sumo e na casca e pode entrar em contato com a pele quando o indivíduo extrai o suco da fruta no preparo de bebidas ou quando a espreme sobre petiscos, não sendo eliminada da superfície da epiderme apenas com água.