CONFIRA

Conheça histórias de famosas que adotaram filhos em Salvador

Muitas pessoas e casais escolhem trilhar o caminho da maternidade e paternidade através da adoção, incluindo famosas e famosos. O Alô Alô Bahia destaca as histórias de três figuras marcantes que encontraram seus filhos em Salvador e que nos mostram que, no fim das contas, o que realmente importa é o amor. Confira:

“Eu nunca quis ser mãe. O trabalho me preenchia, minha vida era perfeita. Elas surgiram por acaso. Eu nunca tinha pensado em ter filhos até que vi as duas pela primeira vez e tive certeza que elas eram minhas filhas. Isso é uma coisa que não sei explicar”.

As duas agora são criadas por amigos íntimos de Glória Maria, o jornalista Bruno Astuto e o economista Paulo Mesquita, que ficaram encarregados da tutela delas até a vida adulta. Paulo estava com Glória na Bahia em 2009 quando as crianças foram adotadas.

Em entrevista ao Bebê.com, Regina contou que o processo de adoção foi ‘penoso’ e muito demorado, com todas as etapas de entrevistas, cadastros, visitas e abrigos.

Batizado em cinco religiões, Roque completa 11 anos em maio. Em 2023, quando ele fez 10 anos, Regina falou sobre como queria tê-lo encontrado antes para “ser uma mãe novinha que pudesse mandar melhor no futebol com ele, mas a vida quis assim e tem dado certo”.

Outra personalidade que abriu as portas de seu lar e coração para a adoção foi a apresentadora Astrid Fontenelle. Em 2008, aos 47 anos, Astrid decidiu que queria ser mãe e entrou na fila de adoção. No mesmo período da decisão, ela viajou para Salvador para assistir a um show de João Gilberto e trouxe consigo os documentos para entregar à Vara da Infância e Juventude para uma entrevista.

Na ocasião, relata que uma das funcionárias do local pediu que ela esperasse para conversar com o juiz, o que levou em média uma hora e meia.

“Na conversa, o juiz me disse que tinha uma criança para ser adotada. Eu estava no lugar certo, na hora certa. O juiz ainda me disse que me deixou esperando para testar minha paciência. Imagine, mal sabia ele que estava esperando há muito tempo para ter um filho. No mesmo dia, conheci o Gabriel”, contou ela.