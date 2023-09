Conheça o barbeiro que deixou o cabelo do Adam Levine, do Maroon 5, na régua

Felipe Galdino Tomaz e Adam Levine. Crédito: Reprodução

Quem assistiu ao show do Maroon 5 no festival The Town deve ter reparado que a voz de Adam Levine estava um pouco fora do lugar - mas o cabelo do cantor, por outro lado, estava na régua. O responsável pelo sucesso capilar é o barbeiro Felipe Galdino Tomaz, de 32 anos, de Sorocaba.



O Estadão conversou com Felipe na madrugada de sexta, 8, algumas horas depois do corte.



Felipe contou que fica no backstage do festival, a postos para dar um trato na cabeleira de artistas ou de membros da produção. Quando alguém quer um corte, avisa um membro da produção, que chama Felipe. "Fico à disposição, na área de artistas", lembra. "De famoso hoje, só tinha cortado o cabelo de alguns influencers, que não lembro o nome."

Mas o dia ainda não tinha acabado, e a produção avisou que Adam Levine queria fazer um corte antes de subir ao palco. "Ficamos só eu e ele no camarim", conta. A comunicação, no entanto, foi um desafio, já que ele não fala inglês. "Eu fui tentando conversar lá no 'embromation'. Aí veio o Christian, da produção, para me ajudar."

Segundo Felipe, Adam Levine pediu um "mid fade". "E eu disse: Ele manja, porque 'mid fade' é o nome de um tipo de corte, um degradê que fica no meio da têmpora. Tem o high, o mid e o low "

Bota de 'roqueirão'

Felipe conta que achou o vocalista do Maroon 5 mais alto pessoalmente do que pela televisão. "Eu falei para o tradutor dizer isso para ele. Mas ele estava usando uma bota bem alta, meio 'roqueirão'. Aí ele deu risada e levantou o pé para mostrar a bota (e explicar por que estava mais alto do que parece)."

Depois do corte, o cantor agradeceu e pediu também para Felipe dar um arrumada na barba. "Aí ele pediu um café e me ofereceu. É um cara sensacional, muito de boa", elogia.

Questionado se é fã do Maroon 5, Felipe respondeu, animado: "Quem não é, cê tá loko? Quem não é fã desses caras?".

No Instagram, Tomaz compartilhou o momento ao lado do artista e disse que realizou um sonho. "Quantos fãs sonham em estar ao lado do seu ídolo e eu consegui fazer isso", escreveu.