LUXO NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS

Conheça os 6 barcos mais luxuosos do Salvador Boat Show

A exposição de mais de 30 barcos acontece de 6 a 10 de novembro, na Bahia Marina, com algumas lanchas de luxo avaliadas em mais de R$ 10 milhões

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 16:41

Barco Schaefer 660 Crédito: Divulgação

Quem visitar o Salvador Boat Show, evento que será realizado de 6 a 10 de novembro na Bahia Marina, em Salvador, poderá conhecer as últimas novidades em barcos e atrações do mundo náutico, incluindo luxuosas lanchas totalmente equipadas com quartos, sala, cozinha até ambientes que se assemelham a varandas e espaços para refeições ao ar livre. Os barcos podem custar mais de R$ 10 milhões. Os ingressos para o evento já podem ser adquiridos no Ticket 360.

Além dos barcos, Salvador Boat Show reunirá uma ampla gama de produtos voltados para quem busca lazer sobre as águas. O evento, o maior do setor náutico no Nordeste e o primeiro 100% sobre as águas, trará desde itens de decoração até equipamentos de última geração e novas tecnologias para apresentar as tendências e inovações do mercado náutico. No total, o Salvador Boat Show terá mais de 30 embarcações em exposição entre modelos que vão de 25 pés a 66 pés, com mais de 20 metros de comprimento.

Luxo e conforto sobre as águas

Interior do Schaefer 660 Crédito: Divulgação

Um dos modelos que devem surpreender as mais de 8 mil pessoas que são esperadas nos cinco dias de evento é a Schaefer 660. O modelo, fabricado em Santa Catarina pela Schaefer Yachts para o Brasil e exterior, impressiona pelo design sofisticado e pela tecnologia de ponta. Com 66 pés de comprimento e espaços amplos, o iate oferece uma experiência que traz o conforto de casa para seus ocupantes repleta de sofisticação. Além de mobiliário nobre e espaços de estar, jantar e lazer, entre os diferenciais, estão as varandas laterais dobráveis que ampliam a área de convivência em até 30%, a popa com móvel gourmet embutido e o salão principal totalmente nivelado, sem degraus. A Schaefer 660 possui quatro suítes, sendo a máster com entrada independente para garantir maior privacidade.

Pesca em alto estilo

Cabrasmar 50' Custom Crédito: Divulgação

Quem também deve encantar o público é a Carbrasmar 50' Custom, um clássico grandioso entre os barcos de pesca. Projetada para proporcionar conforto e segurança em expedições emocionantes, essa embarcação de 15,25 metros de comprimento possui uma ampla praça de pesca na popa, sistema de drenagem eficiente e uma plataforma submersível. O modelo possui uma suíte, dois quartos e cozinha completa para oferecer praticidade e funcionalidade para pescadores e suas famílias. No flybridge, que é o terceiro andar da embarcação, foi instalado um segundo posto de comando que proporciona maior visibilidade e controle durante a navegação. A motorização da Carbrasmar 50' Custom é feita por dois motores de 800 a 1000 HP.

Luxo com assinatura de grife italiana

NX 44 Crédito: Divulgação

Outra estrela do evento será a NX 44 by Pininfarina, resultado de uma colaboração entre a NX Boats, de Pernambuco, e o renomado estúdio italiano Pininfarina. Com 13,77 metros de comprimento, a lancha combina design moderno e arrojado com alta funcionalidade para receber até 20 pessoas em passeios diurnos e acomodações para cinco em pernoites. Entre os destaques estão o solário espaçoso, a área gourmet completa e as suítes luxuosas, que proporcionam uma experiência de conforto e esportividade a bordo. Ideal para quem busca sofisticação e performance nas águas. O modelo está avaliado em mais de R$ 4.250,00 milhões.

Requinte e performance sobre as águas

AZOV Yachts Crédito: Divulgação

Outro estaleiro pernambucano que já confirmou presença no Salvador Boat Show é a Azov Yachts que vai apresentar a incrível Z 480 HT. Com 15,30 metros de comprimento e 3,98 metros de boca, a lancha impressiona pelo casco, que tem um design otimizado para enfrentar condições adversas no mar e garante excelente navegabilidade e eficiência no consumo de combustível. Com 2,06 metros de altura no interior, a embarcação conta com uma espaçosa suíte principal localizada na proa e outro quarto na meia-nau, além de um segundo banheiro, sala de estar, cozinha completa e janelas equipadas com cortinas blackout. O modelo acomoda até quatro pessoas durante o pernoite e está avaliado a partir de R$ 3.950,00 milhões.

Aventura e conforto a bordo

Ventura 400 crossover Crédito: Divulgação

A Ventura 400 Crossover, da Ventura Experience, combina o conforto de uma lancha cabinada com a versatilidade de um cockpit de proa aberta. É ideal para passeios com a família e amigos. Com 12,31 metros de comprimento, a embarcação se destaca por seu design arrojado e áreas amplas, como o lounge na proa e o cockpit espaçoso. Equipada com dois motores potentes, a V400 oferece uma navegação rápida e estável, o que garante uma experiência divertida e segura. O modelo conta com um quarto e acomoda até quatro pessoas para pernoite e 20 durante o dia.

Modernidade e sofisticação nos mares

Real 40 HT Crédito: Divulgação

Outra atração do evento será a Real 40 HT, desenvolvida pelo estaleiro Real Powerboats, que combina elegância no design com alta performance. Com seus 12,31 metros de comprimento e capacidade para 16 pessoas, oferece conforto e modernidade a bordo. O interior sofisticado inclui uma cabine principal com cama king size, enquanto a cozinha conta com micro-ondas, frigobar e a opção de incluir uma adega. A lancha ainda dispõe de um salão amplo e um cockpit bem projetado, com áreas ideais para relaxar e aproveitar momentos de lazer.

Serviço

O que: Salvador Boat Show

Quando: De 6 a 10 de novembro

Onde: Bahia Marina. Av. Lafayete Coutinho, 1010, Salvador - BA