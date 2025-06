sua diversão

Conheça os encantos de Colonia del Sacramento

Cidade histórica oferece experiências únicas em enoturismo, gastronomia e cultura

Publicado em 11 de junho de 2025 às 18:09

Colonia del Sacramento encanta com um ambiente acolhedor e experiências únicas Crédito: Imagem: Ricucci Michele | Shutterstock

Colonia del Sacramento, situada no sudoeste do Uruguai às margens do Rio da Prata, é um destino que lembra o charme de Paraty ou Tiradentes, com sua arquitetura colonial bem preservada e ruas pitorescas de paralelepípedos. Fundada por portugueses em 1680, a cidade é um Patrimônio Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), oferecendo um mergulho na história. >

Assim como suas contrapartes brasileiras, Colonia encanta com um ambiente acolhedor, complementado por experiências únicas em enoturismo, gastronomia e cultura. Entre suas atrações mais emblemáticas , destaca-se a Plaza de Toros Real de San Carlos. Inaugurada em 1910 com capacidade para 8.000 espectadores, este local originalmente abrigou corridas de touros até 1912, com a particularidade de que nenhum touro foi morto, seguindo as normas locais. >

Em 2021, a praça passou por uma restauração completa, transformando-se em um centro cultural de destaque mundial, onde artistas renomados como Plácido Domingo e Jorge Drexler realizaram espetáculos inesquecíveis. Comparável à Arena de Verona na Itália, a Plaza de Toros acrescenta um valor inestimável a qualquer visita a Colonia. >

Além disso, a localização estratégica de Colonia permite uma rápida conexão de ferry para Buenos Aires, ampliando as possibilidades de um roteiro diversificado e enriquecedor. >

Hospedagem de Luxo

Para os que buscam conforto e exclusividade, o Radisson Colonia del Sacramento Hotel é uma escolha excepcional. Localizado às margens do Rio da Prata, a uma curta caminhada do centro histórico, o hotel oferece uma experiência cinco estrelas com diversas comodidades, incluindo piscinas, sauna, spa e um restaurante com vistas espetaculares dos belíssimos entardeceres. Suas tarifas começam a partir de USD 120, garantindo uma estadia memorável. >

Colonia tem vinícolas que oferecem experiências inesquecíveis Crédito: Imagem: Africa Studio | Shutterstock

Experiências em vinícolas

Colonia é um convite para os amantes do vinho, com diversas vinícolas que oferecem experiências inesquecíveis: >

Bodega Los Cerros de San Juan

A apenas 37 minutos do Radisson, esta vinícola de mais de 150 anos oferece degustações de vinhos de alta gama, eventos e um restaurante que serve pratos locais harmonizados com seus melhores rótulos. Destacam-se experiências como a Los Cerros Select, que inclui uma refeição gourmet e degustação de vinhos e azeites premium. >

Viñedos y Olivares del Quintón

Outra excelente opção é visitar a Viñedos y Olivares del Quintón, situada a 35 minutos do hotel. Fundada em 2011, a vinícola oferece degustações e almoços regionais, incluindo assados típicos. As experiências incluem visitas aos vinhedos e degustação dos premiados azeites de oliva extravirgem. >

O rack de cordeiro é perfeito para harmonizar com os vinhos locais de Colonia del Sacramento Crédito: Imagem: ADVTP | Shutterstock

Gastronomia e cultura

Além do enoturismo, Colonia oferece uma rica cultura gastronômica com destaque para pratos como o rack de cordeiro e o tradicional asado de tira, perfeitos para harmonizar com vinhos locais como o MIL 2020 ou o Bruna Insignia Malbec-Malbec Reserva. >

Conectividade e acessibilidade

A localização estratégica de Colonia del Sacramento facilita o acesso a Buenos Aires por meio de um agradável passeio de ferry de pouco mais de uma hora, permitindo combinar experiências distintas em ambos os locais. >

Colonia del Sacramento é, sem dúvida, um destino completo que une história, charme europeu e experiências únicas em enoturismo e gastronomia. Para explorar mais sobre essa encantadora cidade, visite o portal oficial de turismo . >