"DELÍRIO A DOIS"

Coringa 2: pôster com Lady Gaga e Joaquin Phoenix é divulgado

“O mundo é um palco”, afirma na legenda da publicação. Com direção de Todd Phillips, o longa no Brasil recebe o título de “Coringa: Delírio a Dois”.

The world is a stage. Trailer April 9. #JokerMovie pic.twitter.com/FG6PkzJkvi

A sequência do filme de 2019, que rendeu US$ 1 bilhão em bilheteria, está prevista para ser lançada nos cinemas no dia 3 de outubro deste ano. No elenco, nomes como Catherine Keener, Brendan Gleeson e Zazie Beetz.