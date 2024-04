CONTINUAÇÃO

'Coringa: Delírio a Dois' tem trailer com Lady Gaga divulgado

"Coringa: Delírio a Dois" estreia nos cinemas brasileiros em 3 de outubro

"Coringa: Delírio a Dois" estreia nos cinemas brasileiros em 3 de outubro

Nesta terça, 9, a Warner Bros. Pictures divulgou hoje o primeiro trailer de 'Coringa: Delírio a Dois'. A sequência do longa de 2019, retorna com Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, e apresenta Lady Gaga como a Dra. Harleen Quinzel, que se transforma na Arlequina. A estreia do filme está marcada para 3 de outubro nos cinemas do Brasil.

Nas imagens divulgadas, os atores protagonizam cenas de beijo, dança e loucura. O enredo da trama inicia no hospital psiquiátrico de Gotham que abriga criminosos e segue eventos do primeiro longa. Ainda no hospital, Arthur Fleck começa a se aproximar da Arlequina, que na história original é psiquiatra do Instituto e, aos poucos, ela se apaixona pelo paciente.

Vale ressaltar que o longa será um musical "jukebox", em que o elenco geralmente canta um repertório de músicas populares. Segundo relatos não oficiais, a produção da Warner Bros. contará com 15 faixas mundialmente conhecidas. Durante a CinemaCon, Todd Phillips adiantou que a música será "essencial" para o desenvolvimento da história.

Dirigido por Phillips, 'Coringa: Delírio a Dois' recebeu classificação indicativa "R" nos Estados Unidos, classificação correspondente a maiores de 16 anos no Brasil. Conforme o Motion Picture Association (MPA), o motivo para isso seria o filme conter "fortes incidentes de violência, linguagem adulta, um pouco de sexualidade e breve nudez de corpo inteiro".

O primeiro filme de "Coringa" teve lançamento em 2019. O longa contava uma versão alternativa para a origem do vilão dos quadrinhos do Batman e foi um sucesso que arrecadou bilheteria de mais de US$ 1 bilhão ao redor do mundo, além de muitas críticas.

A obra recebeu dois Oscars na premiação em 2019. As duas estatuetas eram destinadas à melhor produção e ao melhor ator para Phoenix, que faz o personagem principal.