Corpo de Walewska Oliveira é velado sem presença do marido

A ex-jogadora de vôlei Walewska Oliveira foi velada na manhã deste sábado (23), no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte (MG). A cerimônia começou às 6h da manhã, e apenas familiares, junto com amigos, compareceram.



No entanto, uma pessoa importante na vida da ex-atleta não esteve no local para se despedir: o ex-marido. De acordo com o UOL, Ricardo Alexandre Mendes, não foi dizer o último adeus à ex-esposa.