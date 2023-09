Marido de Walewska relata crise no casamento: 'Queria o divórcio'

Walewska Oliveira e Ricardo Alexandre Mendes eram casados há 20 anos. Crédito: Reprodução/Instagram

O marido de Walewska Oliveira afirmou, em depoimento à polícia, que o casal enfrentava uma crise no relacionamento há cerca de quatro anos. De acordo com o boletim de ocorrência, Ricardo Alexandre Mendes falava que "não estava feliz ao lado dela" e já havia pedido o divórcio. As informações são do site Uol.



"[O casamento] foi se desgastando por diversos problemas, por ela ser compulsiva por compra e ter dilapidado boa parte do dinheiro que eles conseguiram durante os anos de relação", afirmou Ricardo, em depoimento registrado no B.O.

"Nos últimos meses, [Ricardo relata que a relação] já estava bem desgastada e que ocorriam pequenas discussões, mas nada [em tom] agressivo. Ele falava que não estava feliz ao lado dela e queria o divórcio para seguir um novo caminho", diz o documento.

Campeã olímpica com a seleção brasileira de vôlei nos Jogos de Pequim-2008, Walewska morreu na noite de quinta-feira (21), depois de cair do 17º andar de um condomínio em São Paulo. Uma unidade de resgate foi acionada e tentou reanimar a ex-jogadora, sem sucesso. A morte foi declarada no local. A polícia investiga como suicídio.

Mendes disse que Walewska teria tentado tirar a própria vida há três anos, no apartamento em que eles viviam, em Uberlândia. Ele ainda afirmou ter alertado o sogro sobre o ocorrido e os problemas que os dois estavam enfrentando.

À polícia, Ricardo afirma ter ido ao trabalho na quinta-feira (21) pela manhã, e retornado à residência em torno de 17h30. Às 18h07, a ex-jogadora enviou uma mensagem de texto falando sobre o relacionamento desgastado de ambos.

"[Alexandre relata] que recebeu uma mensagem de texto de Walewska, via Whatsapp, com ela falando sobre o relacionamento e a decisão dele de se separar", aponta o B.O, segundo o Uol.