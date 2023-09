BO diz que Walewska caiu do 17° andar; polícia investiga morte da ex-jogadora

Walewska estava na capital paulista para a divulgação de sua biografia, “Outras Redes”, que foi lançada no início do ano. Na terça-feira (19), ela chegou a visitar o Centro de Treinamento do Palmeiras, onde encontrou o treinador do clube, Abel Ferreira, e ambos trocaram livros que escreveram. Wal, como também era conhecida, presenteou o treinador de futebol com um exemplar, e Abel retribuiu com um dos livros publicados em conjunto com a comissão técnica: ‘Volta Extra: temporada 2022’, em que fala sobre as conquistas do Palmeiras no ano passado.