Cortejo Afro recebe Russo Passapusso em show no Pelourinho

A banda Cortejo Afro recebe o compositor e cantor Russo Passapusso no terceiro ensaio da temporada de verão 23/24, nesta segunda-feira (18), às 21h, no Largo da Tieta- Pelourinho. No show, a banda Cortejo Afro promete apresentar sua sonoridade afro e inovadora, através de um repertório formado por composições da banda, já consagradas pelo público, e releituras de canções nacionais.

A banda mostrará a elegância e a força de sua batida percussiva, que une ritmos africanos, combinados com batidas eletrônicas, músicas latinas, MPB e Pop. Em sua participação, Russo Passapusso apresentará canções de seu álbum solo “Paraíso Miragem” e também de “Alto Maravilha”, gravado com Antônio Carlos e Jocafi.

SERVIÇO: Ensaio do Cortejo Afro com Russo Passapusso I segunda-feira (18/12) às 21h no Largo da Tieta – Pelourinho I Ingressos:R$100/R$50 (inteira e meia entrada) no Site Bilheteria Digital e no local do evento