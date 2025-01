'PAPO DE ARTISTA'

Culturaê: evento reúne MV Bill, Neusa Borges, Zebrinha e mais em Salvador

Ingressos são gratuitos

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 16:30

Evento acontece neste fim de semana Crédito: Allan França/Reprodução

Salvador vai receber artistas de diferente áreas neste fim de semana. No sábado (25) e domingo (26), MV Bill, Neusa Borges, Zebrinha, Goya Lopes e outras personalidades vão se reunir no CAIXA Cultural Salvador, localizado na rua Carlos Gomes, para o “Culturaê - Papo de Artista”. A entrada no evento é gratuita, mas será necessário fazer a retirada do ingresso na plataforma Sympla, a partir desta terça-feira (21).

“Sempre gostei dos diálogos entre artistas de campos diferentes. O músico Dorival Caymmi, por exemplo, andava cercado por gente como o escritor Jorge Amado e o pintor Carybé. Me pareceu oportuno fazer de Dorival um elemento estruturante para a curadoria, para pensar os temas, não com o interesse de falar de Caymmi, em si, mas de como aquilo que viveu reverbera de variadas formas em artistas de hoje”, explicou o curador, Renato Cordeiro.

A programação contará com quatro mesas de conversas com dois dos convidados."Logo após os papos, haverá uma sessão de autógrafos e selfies com o público. Culturaê abordará assuntos como moda, arquitetura, música, dança, teatro, circo e literatura. Os nomes das mesas são inspirados em canções de Caymmi, artista que viveu a diversidade artística e produziu obras na música, na pintura, além de ter atuado", informou a produção do evento.

O evento terá acesso para pessoas com deficiência e intérprete de Libras em todas as sessões. Nos dois dias de evento, a partir das 15h, o público contará também com estacionamento gratuito localizado ao lado da Caixa Cultural Salvador.

Confira a programação completa:

Sábado (25)



10h: oficina “Desenvolvimento de coleção de moda”, com Pedro Batalha, da marca baiana Dendezeiro;

15h: a primeira mesa de diálogo com o tema “O canto vinha de longe – Passos pioneiros nas artes” terá as participações da atriz Neusa Borges e da designer Goya Lopes;

17h: segunda mesa, “Eu fiz uma viagem – Trânsitos que transformam”, com o coreógrafo Zebrinha e a artista circense Pauline Zoé.

Domingo (26)

15h: bate-papo “Tudo que é belo na vida – Diálogos criativos”, com Jorge Washington e Magali Santana;