LITERATURA

Florisvaldo Mattos lança livro de sonetos

Sessão de autógrafos será nesta quarta (21), às 17h, no MAC-BA

Doris Miranda

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 03:00

O jornalista e escritor Florisvaldo Mattos Crédito: divulgação

O escritor e jornalista Florisvaldo Mattos, 92 anos, lança nesta quarta (21) o livro Catorze janelas Abertas: Sonetos Reunidos, com Inéditas (1983-2023). O evento acontece das 17h às 20h no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC), na Graça. A obra reúne 176 sonetos, sendo 19 inéditos, que dialogam com o modelo petrarquiano e shakesperiano, celebrando a trajetória do autor.

A publicação conta com a reprodução de quatro obras do artista plástico Jamison Pedra (1938-2023), incluindo a imagem da capa. Ao final do livro, foram reunidos 16 textos em homenagem a Florisvaldo Mattos, alguns em forma de poesia, outros como depoimento, de grandes nomes da cultura baiana, a exemplo de Glauber Rocha, Ruy Espinheiro e Fernado da Rocha Peres.

Capa de Catorze Janelas Crédito: divulgação

O livro, publicado pela editora baiana P55, tem coordenação de André Portugal e Marcelo Portugal.