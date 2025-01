POPULAR, GENIAL E NECESSÁRIO

Obra de Gerônimo ganha musicbook editado pela Escola de Música da Ufba

Livro reúne partituras completas de 12 canções icônicas do artista

Luiza Gonçalves

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 12:36

Gerônimo lança musicbook com canções Crédito: Divulgação

A Escola de Música da Ufba inaugura um marco na canção popular, dedicado aos músicos do Brasil e do mundo que desejem mergulhar nas ondas sonoras de É’Oxum, deliciar-se com Abafabanca e reafirmar orgulhosos Eu Sou Negão. As três canções, junto a outras oito composições do músico baiano Gerônimo Santana, eternizadas no cancioneiro brasileiro com interpretações de Maria Bethânia, Carlinhos Brown, Gal Costa e Margareth Menezes, compõem o Musicbook Gerônimo, e-book gratuito que traz a escrita de todos os instrumentos presentes nas músicas do artista baiano. Com produção do professor Rowney Scott, a obra será lançada nesta quarta (22), às 17h, na Reitoria da Ufba.

Um musicbook, também conhecido como songbook, é um livro de partituras de canções que, além de melodia com cifra e letra, traz a escrita musical necessária para que diversos instrumentos possam tocar o repertório nele presente. Trata-se de um trabalho minucioso e ainda raro entre os nomes da música popular baiana, o que motivou o saxofonista e professor Rowney Scott, durante a disciplina Oficina de Estilos em 2015, a debruçar-se sobre a obra de Gerônimo.

“É um artista que eu acompanho há anos, já toquei com ele no início dos anos 80, e que eu achava interessante que os alunos conhecessem. A intenção primeira era conhecer o repertório e executá-lo, mas, no início do semestre, propus que a gente transcrevesse a parte de cada instrumento, porque, se tratando de Gerônimo, não é só uma questão de saber a melodia e a harmonia, mas sim de conhecer toda a estrutura musical que ele trabalha. O conceito de arranjo é muito importante na sua obra”, pontua Scott.

As primeiras transcrições começaram em 2015 e continuaram como pesquisa de Scott durante o pós-doutorado que realizou na Holanda, em 2018, até a finalização em dezembro de 2024, com o auxílio do também professor Ricardo Sibaldi, na revisão e lapidação do livro. Nesse processo, Scott destaca alguns desafios.

“É um trabalho que requer muito tempo e dedicação. É necessário que se faça uma seleção do repertório, que haja uma referência sonora para as partituras e, no nosso caso, em algumas músicas, a gente usou mais de uma referência, porque as músicas ao longo dos anos sofrem algumas modificações. As transcrições são trabalhosas: ouvir o que foi tocado ali, tentar identificar o que cada instrumento fez e passar isso para a partitura de maneira correta. Mas, finalmente, em dezembro, conseguimos colocar o material todo pronto no repositório da Ufba”, comemora o educador.

A primeira utilização do musicbook já poderá ser prestigiada no evento de lançamento, com uma performance de estudantes graduados em 2024 que ensaiaram, a partir do livro, um repertório para a cerimônia que pretende reunir artistas e membros da universidade. “Vai ser muito lindo. Eu espero que esse livro de partituras seja o primeiro de muitos, direcionado aos artistas e compositores aqui da Bahia. É muito necessário e um reconhecimento”, revela Scott.

Musicbook Geronimo Santana Crédito: Divulgação

Popular

“Gerônimo é um compositor muito importante da Bahia. Ele é referência de uma música que combina ritmos afro-brasileiros, afro-baianos, com ritmos caribenhos, como a salsa e o merengue. Isso nunca foi estudado, esse material nunca foi compilado dessa maneira, que proporcione, primeiro, o registro desse trabalho de arranjo, de composição de Gerônimo e, segundo, a memória desse material enquanto patrimônio cultural da Bahia”, defende Rowney.

Homenageado pelo livro e na expectativa para a solenidade desta quarta-feira, Gerônimo acredita que a maior importância de reunir suas canções neste volume está na capacidade de propagação da música, incentivando novas gerações de compositores e na aproximação cada vez maior da música popular com o ambiente acadêmico.

“Qualquer compositor do meu momento vai se sentir honrado quando suas obras de característica popular estiverem dentro de uma universidade, que vai fazer estudos sobre. O musicbook vai dar segurança a todo estudante de música, seja qual for o seu grau, de ver onde a música popular, a criatividade popular chega como performance, como identidade. Me sinto muito honrado e gostaria de deixar uma mensagem aos jovens músicos, dizendo que não tenham acanhamento ou vergonha daquilo que você faz, por mais simples que seja, você tem de fazer e acreditar. Viva a música popular brasileira, viva a música da Bahia e que venham mais musicbooks”, sintetiza.