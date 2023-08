Dani Calabresa incentiva denúncias após Marcius Melhem virar réu por assédio sexual

A atriz Dani Calabresa rompeu mais uma vez o silêncio nesta quarta-feira, 9, sobre as denúncias de assédio sexual que fez contra o ex-chefe, o humorista e diretor Marcius Melhem. Na última terça-feira, 8, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) acolheu a denúncia do Ministério Público (MPRJ) e tornou o humorista réu.



Pelo Instagram, Calabresa fez uma publicação no feed e outra nos stories sobre o caso. E lamentou a prescrição de algumas das acusações. "No meu caso, eram duas acusações: uma, de assédio sexual e outra de importunação sexual, que é um crime ainda mais grave. Só que a importunação aconteceu em 2017, e isso só passou a ser oficialmente um crime em 2018. E o assédio infelizmente também já prescreveu", escreveu.