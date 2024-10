PURO SUCO DA BAHIA!

Daniela Mercury e Malu Verçosa abrem casa em Salvador para publicação nacional; veja fotos

É da capital baiana, inclusive, boa parte do acervo de arte espalhado nos dois andares do imóvel

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 12:33

Crédito: Rogério Cavalcanti

Comprada e renovada no final dos anos 1990 pelos arquitetos André Sá e Francisco Mota, a casa que Daniela Mercury mora atualmente com a esposa Malu Verçosa foi destaque na Casa Vogue Brasil. À publicação nacional, o casal abriu as portas do imóvel, cujo layout foi completamente alterado na primeira reforma.

Os interiores da residência “de todos os santos”, como a cantora gosta de definir, são de David Bastos e Marlon Gama e, recentemente, a arquiteta Magali Santana, amiga de longa data das duas, interveio na parte luminotécnica. “Gostoso é ir fazendo. A casa nunca termina, está em movimento constante. Gosto de brincar de boneca”, reflete a cantora, filha de Iansã, que, apesar de ter apartamentos no Rio de Janeiro e em São Paulo, diz que manter os pés em Salvador é inegociável.

“Percebi que ficava mais da metade do ano aqui. Meu trabalho artístico está muito ligado ao que acontece ritmicamente em Salvador. Até religiosamente. Bahia é uma pátria à parte”, confessa Daniela, que ganha coro da amada. “Eu sou radicalmente a favor de Salvador. É onde nossos pais estão, onde escolhemos viver com as meninas, e estar perto de quem ama faz toda a diferença. Não é sobre o lugar, mas sobre o afeto por quem está aqui. Apesar de a cidade também ser maravilhosa”, diz Malu.

Além de ser morada do casal, das filhas mais novas, de três gatos e de uma cadela batizada em homenagem a Gal Costa, a casa é também um pouco de palco, ateliê de costura e camarim. “Sempre que é preciso a gente afasta os móveis e transforma a varanda em um estúdio de ensaio. Se é dia de figurino, tem roupa por todo canto. Quando componho, vou para o nosso quarto, que tem uma acústica maravilhosa. Posso cantar à vontade que ninguém me ouve”, brinca.