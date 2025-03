LUTO NA MÚSICA

David Johansen, vocalista do New York Dolls, morre aos 75 anos

Ícone do proto-punk sofria com câncer desde 2020

David Johansen, vocalista e último membro sobrevivente da banda proto-punk New York Dolls, morreu na sexta-feira (28) em sua casa em Nova York, aos 75 anos. A notícia foi confirmada pela filha do músico ao site da Variety.>

Nascido em Staten Island, Johansen começou sua carreira musical na década de 1960 com a banda local Vagabond Missionaries. Em 1971, ele se juntou ao New York Dolls, grupo que se tornaria um ícone do proto-punk. A primeira apresentação da banda ocorreu em um abrigo para moradores de rua, na véspera de Natal daquele ano. O álbum de estreia, intitulado "New York Dolls" e produzido por Todd Rundgren, foi lançado em 1973. O disco, que incluía músicas como “Personality Crisis”, combinava hard rock, glam pop e grunge, refletindo a alienação da juventude da época e influenciando bandas como The Ramones.>