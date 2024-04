POR UM FIO

De cabelo raspado e 14kg mais magro, Bruno Gagliasso posa nu: ‘Pela arte’

O ator dá vida a Fernando, irmão de Drauzio, que morreu de câncer no pulmão no longa “Por um fio”

Publicado em 5 de abril de 2024 às 10:16

Nesta quinta-feira (4), o ator Bruno Gagliasso compartilhou com os seguidores um ensaio fotográfico em que aparece nu, 14kg mais magro e com a cabeça e as sobrancelhas completamente raspadas.

Bruno explicou que as fotos foram feitas no último dia de filmagens de “Por um fio”, longa baseado no livro homônimo de Drauzio Varella. O ator dá vida a Fernando, irmão de Drauzio, que morreu de câncer no pulmão.

As fotos foram feitas em câmeras analógicas pelos fotógrafos Marcos Florentino e Kelvin Yule.

Segundo o ator, o ensaio foi uma despedida. “Uma forma de sair do personagem, retomar a minha vida, mas sem abandonar as emoções que me atravessaram tão profundamente nesse processo. Invariavelmente, essa vivência permanecerá aqui dentro”, escreveu.

O ator também mostrou aos seguidores os bastidores do ensaio.

Bruno já havia compartilhado registros da transformação física para o papel nas telonas. “Sabe aquela frase “confia no processo”? Ela sempre fez sentido pra mim”, iniciou.