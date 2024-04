TÉRMINO

Deborah Secco diz que anúncio de fim de casamento foi em 'momento infeliz'

Atriz falou sobre o fim do casamento de nove anos com o ator baiano Hugo Moura ao colunista Leo Dias

Publicado em 6 de abril de 2024 às 09:14

Deborah Secco e o ator baiano Hugo Moura Crédito: Divulgação

Deborah Secco falou sobre o fim do casamento de nove anos com o ator baiano Hugo Moura. O colunista Leo Dias, do programa Fofocalizando, disse que a atriz revelou a ele que não esperava que a notícia do divórcio fosse divulgada tão cedo.

Deborah considerou que seria um "momento infeliz" por medo de que o público associasse o fim do casamento à participação dela no programa Surabaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Na participação, Deborah deu detalhes de sua vida sexual e contou da intimidade com Hugo. Segundo Leo Dias, a separação não estaria relacionado à participação no programa.

"Cada vez mais o Hugo tem gostado menos dessa exposição toda, dessa vida pública", disse o colunista. Deborah e o agora ex-marido vão continuar trabalhando juntos. Ela disse que pretende "sumir de cena" e "ficar quietinha".

Os bastidores do término

Anunciada apenas nesta semana, a separação de Deborah Seco e Hugo Moura vinha sendo desenhada há meses. Segundo o jornal Extra, a crise começou no mesmo período em que anunciaram a abertura do relacionamento. Já o término foi decisão do baiano.

Atualmente, os dois só moram juntos para facilitar a transição com a filha de oito anos do ex-casal.

Um dos principais motivos para a crise foi a exposição de Hugo. Em determinada entrevista, Deborah chegou a descrever em detalhes o pênis do rapaz.

Hugo chegou a fazer terapia para se adaptar ao mundo dos famosos. "Dou a cara pra bater todo dia. Por ser casado com uma atriz famosa, por ter que mostrar que tenho talento, por ser bonito. Eu tenho cobranças que talvez outros não tenham”, disse ele em entrevista ao Extra.

Outra desavença é o desejo da atriz ser mãe biológica novamente. Hugo, por outro lado, queria adotar.

A família do rapaz também estava descontente com a exposição da vida sexual do baiano.