PÓS ELIMINAÇÂO

'BBB 24': web pede Pitel em novela de Glória Perez após autora comentar foto com Deborah Secco

"Muito querida, a Pitel", escreveu Glória em uma publicação feita por Deborah no Instagram. A atriz também havia feito elogios à ex-BBB e celebrou a ter reencontrado fora da casa - na edição, a artista chegou a "invadir" o reality e interagir com os brothers. "Que você conquiste tudo que merece aqui fora. É linda, inteligente e encantadora", desejou ela.

A escritora já chegou a escalar uma ex-participante do reality, a influenciadora Jade Picon, para atuar em uma novela das nove de sua autoria, Travessia, de 2022. A escolha por Jade recebeu críticas, inclusive do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), por a influenciadora não possuir formação como atriz ou registro profissional antes de integrar o elenco da novela. Glória, porém, defendeu a escalação à época.