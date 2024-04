VEJA DETALHES

Infelicidade e desejo: os bastidores do término de Deborah Secco e Hugo Moura

Anunciada apenas nesta semana, a separação de Deborah Seco e Hugo Moura vinha sendo desenhada há meses. Segundo o jornal Extra, a crise começou no mesmo período em que anunciaram a abertura do relacionamento. Já o término foi decisão do baiano.