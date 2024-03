APAIXONADA PELO BBB

Deborah Secco entra no BBB 24 e causa alvoroço entre confinados

No início da tarde desta quarta-feira (28), Alane e Beatriz encontraram uma pessoa estranha dormindo no quarto Magia, no BBB 24. No entanto, era nada mais, nada menos, que a atriz Deborah Secco.