Del Feliz cumpre agenda em defesa do forró e da cultura nordestina na França

Ao lado de nomes como Pedro Santo, secretário de Cultura da Paraíba; Cacau de Paula, secretária de cultura de Pernambuco; e Dona Joana Alves, presidente do Fórum Nacional do Forró de Raiz, além de artistas como Cacau Moutinho, Bira Delgado e Robson Batinga, o artista participou de encontros com representantes do Ministério da Cultura da França no Institut Français, no Institut French Savoir-Faire.