TEATRO

Denise Fraga vem a Salvador com o espetáculo "Eu de Você"

As apresentações serão nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro; sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Faresi, em Ondina

Tharsila Prates

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 11:07

Denise, na peça Eu de Você Crédito: Divulgação/ Cacá Bernardes

A atriz Denise Fraga traz a Salvador, em fevereiro, o seu espetáculo “Eu de Você”, que está em circulação pelo Norte e Nordeste do país. Idealizado e criado pela própria atriz junto ao produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça, a peça mostra histórias reais entremeadas com literatura, música, imagens e poesia. As apresentações serão nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro: sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no Teatro Faresi, em Ondina.

Os ingressos variam de R$ 20 a R$ 140 e estão à venda pela Sympla.

A pergunta-chave da peça é 'O que seria de nós se pudéssemos ser eu de você̂ e você̂ de mim, deixando-nos ambos atravessar por nossas experiências?' É um convite para ver o outro e olhar pelo olhar do outro.

Após onze anos sem subir aos palcos da capital baiana, Denise volta a Salvador para perguntar: "O que seria de nós sem os poetas? E o que seria deles sem a vida comum? É dessa mistura que surge a ideia de nosso ‘Eu de Você’. O que tem em comum a Cris, o Paulo Leminski e o Zezé di Camargo? Tchekhov, eu e Francisco? Pelo que a avó do Felipe estava chorando enquanto os Beatles compunham mais uma canção? O que fará o Wagner quando ouvir o que Chico Buarque fez com o seu coração também partido?”, descreve a artista.

“Costumo dizer que a arte ajuda a gente a viver, que quem lê Dostoievski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito. Porque sofrerá com companhia, sofrerá com a cumplicidade dos poetas. Entenderá que fazemos parte de algo maior, que pertencemos à roda da humanidade, seus dilemas eternos e sua fatídica imperfeição”, completa.

A peça estreou em setembro de 2019 no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, cumpriu temporada em São Paulo, Belo Horizonte e Campinas e teve a turnê interrompida pela pandemia de covid-19. Voltou a cartaz em 2022 e foi realizada em mais de 32 cidades de todas as regiões do país. O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros e foi realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.

“Eu de Você” conta com a direção do cineasta, roteirista, criador e diretor Luiz Villaça. A diretora de arte Simone Mina também faz parte do time, que tem ainda Rafael Gomes, responsável por montagens teatrais de reconhecimento nacional, e a pesquisadora, encenadora e pedagoga no campo da dança e do teatro Kenia Dias. Para completar o quadro de profissionais das artes, as musicistas Fernanda Maia, Ana Rodrigues, Clara Bastos e Priscila Brigante, executando a música ao vivo.

“O desafio deste espetáculo é o de ressignificar nossa obra a cada tempo, promover encontros, com afeto e presença. Contando histórias reais, rompendo a fronteira entre palco e plateia, fato e ficção, pedaços de vida embalados pela arte, pretendemos ampliar o nosso teatro para uma real experiência de empatia”, conclui Denise, que canta mais de 10 canções na peça, entre elas “Cordão” (Chico Buarque), “Suspicious Minds” (Elvis Presley) e “Yolanda” (Chico Buarque e Pablo Milanés).

Serviço:

Eu de Você, com Denise Fraga

Quando: 7, 8 e 9 de fevereiro – sexta e sábado, 20h; domingo, 18h

Onde: Teatro Faresi (Av. Oceânica, 2717 – Ondina)

Quanto: R$ 20,00 (meia) a R$ 140,00 (inteira)

Na bilheteria física do teatro: aberta duas horas antes do espetáculo

No Centro de Pós-Graduação Faresi (mesmo prédio do Teatro): de segunda a sexta, das 9h às 16h

Duração: 90 minutos