CASAMENTO COM THIAGO NIGRO

'Desse casamento, só saímos mortos', dispara Maíra Cardi sobre boato de separação

Influenciadora é casada com coach financeiro desde 2023

Os dois, que trocaram aliança em 2023, acordaram com a notícia da suposta separação, sendo um dos assuntos mais comentados da internet nesta terça-feira (9).

"Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados. Juntos. Na cama. lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: 'meu Deus! fugiu e nem me avisou!'", disse a influenciadora.

Ela ainda completou dizendo que já perdeu as contas de quantas notícias falsas e descabíveis circularam nesses seis meses de relacionamento. Em seguida, Maíra ainda disse que se casou com Thiago para não ter separação, já que antes de acontecer o beijo, o casamento já estava decidido.

Por fim, ela reforçou que só faz as coisas com a permissão do marido, assim como Thiago também se comporta da mesma forma: "Somos felizes, estamos bem e agradecemos por todos que torcem por nós."