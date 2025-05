ENTRETENIMENTO

DFB Festival 2025 destaca moda autoral e branding no segundo dia em Fortaleza

Evento reforça protagonismo da moda independente na América Latina

Gabriela Cruz

Publicado em 16 de maio de 2025 às 20:31

Desfile Catarina Mina Crédito: NICOLAS GONDIM

O DFB Festival 2025 vem mostrando, mais uma vez, porque ocupa um lugar de destaque entre os eventos de moda do país. Na quinta-feira (15), segundo dia de programação no Centro de Eventos do Ceará, o festival promoveu uma série de atividades que conectam moda autoral, mercado criativo e formação profissional, reforçando seu papel como principal plataforma da moda independente na América Latina.>

Logo no início da tarde, o DFB Summit abriu os trabalhos no Espaço Conexões, em parceria com o Sebrae Ceará. A palestra “Business & Brand”, conduzida por Luiz Taniguchi, trouxe reflexões práticas sobre estratégias de posicionamento de marca. Na sequência, o próprio Taniguchi se juntou a Silvania de Deus e Cândida Lopes em uma mesa-redonda que discutiu os desafios e os diferenciais da moda autoral no cenário contemporâneo, a partir de experiências concretas.>

Desfiles

O espaço dedicado à nova geração de estilistas, com o projeto DFB Revela Talento, levou para a passarela as criações de egressos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da Universidade de Fortaleza (Unifor). As coleções abordaram temas como identidade regional, sustentabilidade, técnicas artesanais e narrativas pessoais, evidenciando a pluralidade de olhares e propostas.>

A Hand Lace apresentou no DFB Festival 2025 a coleção “Olho d’Água”, um tributo às raízes cearenses e ao sentimento de pertencimento. Inspirada na força das origens e nas veredas da vida, a coleção traz peças autorais que conectam tradição e liberdade criativa. Elementos da natureza, como a flor Fuchsia magellanica e o barro sertanejo, serviram de base para modelagens com camadas, franjas e tramas artesanais, refletindo a identidade da marca. Com forte ligação com o artesanato e uma estética que une o sertão ao mundo, a Hand Lace reafirma sua essência em cada detalhe. >

A CREATIONSLIL, do designer Marcelo Mariani, estreou no evento com a coleção “The Office”, que ressignifica o ambiente corporativo pela lente do upcycling e da moda sustentável. Com vinte looks feitos de jeans, couro e camisas sociais reaproveitadas, a marca propôs uma reflexão sobre o “uniforme urbano” como ferramenta de expressão e resistência. Fundada em 2021, a CREATIONSLIL combina curadoria de peças de segunda mão com design autoral e já se destacou em plataformas como a @highsnobietystyle. Para Mariani, a coleção tensiona a ideia do “profissional ideal”, transformando normas em manifesto. >

Coube a Catarina Mina encantar o público com uma coleção inspirada no alpendre, espaço de encontro tão característico do sertão cearense. Em parceria com o projeto social Vai Maria, do IPREDE, a marca trouxe peças em crochê com algodão e linho, além de bordados feitos por mulheres em situação de vulnerabilidade. As criações valorizam o artesanato local e refletem a relação entre tradição e inovação, transformando a passarela em um espaço de partilha e conexão. >

O DFB Festival segue até sábado (17) com uma programação que inclui 26 desfiles, painéis formativos e feira criativa. Além de ser um espaço de visibilidade para estilistas e empreendedores, o evento mantém uma curadoria alinhada com os grandes debates atuais, integrando identidade, inovação e propósito em cada edição.>

Entre as iniciativas de destaque está o Concurso dos Novos, voltado para estudantes de moda de diferentes estados do Brasil. Instituições como Unifor, UFCA, IFRN, Senai RN, Unipê, Unama, UFMG e UCS participam desta edição, que premiará a equipe vencedora com R$ 20 mil. O projeto oferece subsídios para a produção das coleções, ampliando as oportunidades para quem está começando.>

Criado em 1999, o DFB Festival é realizado anualmente em Fortaleza, promovendo uma combinação entre moda, cultura e ações formativas. Mais do que um evento, tornou-se uma plataforma de desenvolvimento da cultura de moda no país, incentivando a renovação do mercado criativo e o fortalecimento da indústria local.>