DE GRAÇA

Dia de Santo Antônio tem 'Pipoca Junina', de Marcia Castro, no Pelourinho

Sshow acontece na Praça Tereza Batista nesta quinta-feira, a partir das 20h

Da Redação

Publicado em 11 de junho de 2024 às 18:27

Marcia Castro Crédito: Divulgação

A cantora Marcia Castro se apresenta nesta quinta-feira (13), na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, no projeto “Pipoca Junina”, fazendo uma festa digna do Dia de Santo Antônio. A apresentação gratuita acontece a partir das 20h, com participação do cantor Tiri e a abertura fica por conta do Samba Sampelô, grupo de samba junino.

O show rememora o EP de forró de mesmo nome, com três músicas, lançado pela cantora em 2023, e traz ao palco um repertório dançante que passa pelas diversas vertentes do forró, reverenciando mestres da música nordestina, como Luiz Gonzaga e Dominguinhos, e também forrozeiros baianos como Flávio José e Adelmário Coelho, e flerta também com músicas da MPB, que ganham roupagem junina neste show.

“Santo Antônio é muito querido por nós, nordestinos, e permeia o imaginário das pessoas por conta dessa questão amorosa em torno dele. Então, para esse show, a ideia é brincar com isso e trazer muitas referências românticas, músicas para dançar juntinho. Vai ser muito interessante!”, conta Marcia Castro.

No palco, a artista recebe como convidado da noite o cantor Tiri, baiano da nova cena musical de Salvador, que vem se destacando com sólido trabalho autoral. A abertura do show será do Samba Sampelô, grupo de samba jovem junino tradicional do Pelourinho, com 12 anos de carreira, que abre a noite com o tradicional arrastão do samba junino, que começa no Largo Terreiro de Jesus até e vai até a Praça Tereza Batista.

SERVIÇO:

Pipoca Junina - Marcia Castro

Participação: Tiri

Abertura: Samba Sampelô

Data: 13 de junho (quinta-feira)

Local: Praça Tereza Batista - Pelourinho

Horário: 20h