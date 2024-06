MODA

Dicas certeiras para dar mais estilo durante os festejos juninos

A festa está rolando, o look já foi escolhido, resta agora só a make perfeita para arrasar no arrasta pé. E quem gosta do tema sabe como a maquiagem ajuda a injetar mais estilo em qualquer produção. O maquiador oficial da Natura, Marcos Costa, formulou ( com exclusividade para a coluna) duas propostas diferentes para dar aquele glow do visual. "Minhas sugestões destacam uma pele mais natural e aveludada, que combina muito com o clima da festa de São João", revela Marcos. E vale ressaltar que os olhos são os protagonistas da cena em cada make e isso já serve de dica extra: se tiver pouco tempo, aplica cor no delineado que o impacto está garantido! Importante deixar bem claro que as nossas dicas partiram de uma pele feita, harmonizada e corrigida, que cada uma faz respeitando seu tom de pele com a base e corretivo que costuma usar, o passo básico para se começar qualquer maquiagem. Marcos Costa inclusive fez questão de pontuar "que para privilegiar o tom natural das pela , preferiu o uso da base e dispensar o pó". Sem mais delongas, vamos direto às dicas do especialista, seguindo elas não vai ter erro!